Al via la stagione. Erf allo Stignani

25 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Si apre domani sera alle 21 al teatro Ebe Stignani la decima edizione di ERF#StignaniMusica, la rassegna musicale invernale promossa da Emilia Romagna Festival. Per il secondo anno consecutivo, l’inaugurazione è affidata alla Filarmonica Arturo Toscanini, fiore all’occhiello del territorio regionale, diretta dal giovane e talentuoso Fernando Gaggini. Il concerto sarà interamente dedicato a Pëtr Il’ic Cajkovskij, con due capolavori che esplorano passioni e tormenti dell’autore.

Il programma prevede la celebre Romeo e Giulietta, ouverture-fantasia, in cui Cajkovskij non narra pedissequamente la storia di Shakespeare, ma ne traduce in musica i nuclei emotivi: l’introduzione severa evoca frate Lorenzo e il destino dei protagonisti, i passaggi tumultuosi raccontano gli scontri tra Montecchi e Capuleti, e il tema d’amore rimane uno dei più intensi del repertorio romantico. La serata proseguirà con la Sinfonia n. 4 in fa minore, opera segnata dalle crisi personali del compositore e dal suo legame con la mecenate Nadežda von Meck, che consente di cogliere la sua interiorità più profonda.

Elemento innovativo della stagione è il progetto ‘Musica a 1 euro’, che permette agli studenti fino a 19 anni di partecipare ai concerti al costo simbolico di 1 euro, arricchito da incontri-concerto e prove aperte per un ascolto consapevole e partecipativo.

Biglietti disponibili su Vivaticket: I settore 20 euro, II settore 16 euro, loggione 12 euro, con riduzioni per under 25, over 65 e varie categorie convenzionate. Info e prenotazioni: 0542 25747.

