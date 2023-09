Al via l’annata del Lions con il presidente Dario Beltrandi

Il Lions Club Val Santerno è pronto a dare il via all’annata lionistica 20232024 sotto la guida del nuovo presidente Dario Beltrandi. Al suo fianco ci saranno il past president Sergio Gollini, i due vicepresidenti Franco Capra e Alessandro Costa, il segretario Giovanni Righi, il tesoriere Domenico Saviotti, il cerimoniere Davide dall’Osso ed i consiglieri Silvia Villa, Giuseppe Farina, Tiziano Pirazzoli, Sandro Sartoni, Domenico Monti.

Bilancio molto positivo per la presidenza uscente targata Gollini soprattutto per quanto riguarda gli aiuti alle persone colpite dall’alluvione. Il futuro? Il Distretto Lions 108, di cui fa parte anche il Club Val Santerno, ha messo a disposizione oltre 150mila euro per interventi post-alluvione sul territorio con una parte della cifra già utilizzata.

Stretta la sinergia coi sindaci della vallata e spazio ai services permanenti su ambiente, primo soccorso e disostruzione pediatrica.

