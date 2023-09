Al via le ’pillole di cultura’ promosse dall’Auser

È in partenza la rassegna autunnale di Miscellanea, il ciclo di incontri culturali promossi da Auser Imola. Da ottobre a dicembre, sono in programma ben dodici incontri di ‘cultura in pillole’: un’occasione per incontrarsi il lunedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16, ingresso gratuito, alla Sala delle Stagioni in via Emilia 25 a Imola, e approfondire vari argomenti di storia, arte, letteratura. I primi incontri. Il 2 ottobre Giorgio Zavaglia sul tema ’Un orafo imolese del Settecento’. Il 9 ottobre Fabrizia Fiumi su ’Livia Morini, una imolese nella Resistenza e dopo’. Il 16 ottobre Federico Fiumi su ‘Maghinardo Pagani da Susinana’.