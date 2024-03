Al via Tellis, il servizio per i clienti sordi

La Bcc ravennate, forlivese e imolese ha da poco implementato e reso disponibile gratuitamente Tellis, un innovativo servizio di interpretariato digitale e telefonico rivolto ai propri clienti sordi segnanti, oralisti e ipoacusici, grazie alla partnership con la coop Service & Work di Ravenna. Il servizio è attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 16,30 e permette prima di tutto di prenotare telefonicamente un appuntamento con la propria filiale di riferimento. Per accedere al servizio basta cliccare sul pulsante presente sul sito della banca: immediatamente si attiverà una videochiamata con un interprete che si metterà in contatto telefonico diretto con la banca. Il servizio, inoltre, si potrà ottenere presentandosi in filiale, anche senza appuntamento. "La nostra mission – dichiara Giuseppe Gambi (foto), presidente della banca – ci spinge a raggiungere ogni giorno nuovi traguardi di inclusione e a creare le condizioni per facilitare la partecipazione e l’accesso ai servizi".