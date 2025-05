Al volante ubriachi, cinque denunce

Sono cinque le persone denunciate da parte della polizia locale coinvolte in incidenti stradali per guida in stato di ebrezza. Il tutto nel corso di sinistri avvenuti tra il 20 aprile e il 1° maggio. L’inasprimento delle sanzioni del nuovo codice della strada non sembra quindi aver fermato quattro uomini e una donna tra i 25 e i 70 anni che, nel corso dei ponti e delle festività, sono stati colti in stato di ebrezza dopo un sinistro.

Tutti e cinque i denunciati sono residenti nel circondario imolese e sono stati protagonisti di sinistri stradali che hanno provocato solo il loro lieve ferimento (si contano quattro uscite fuori strada e una caduta da un velocipide).

"Ricordiamo che i denunciati rischiano, se dichiarati colpevoli dal tribunale, 4.000 euro di ammenda, l’arresto da 16 a 36 mesi, la decurtazione di 10 punti dalla patente che viene poi revocata a seguito dell’indicidente, oltre al sequestro del veicolo", fanno sapere dalla polizia locale.

Gli incidenti rilevati dagli agenti della polizia locale del Nuovo Circondario Imolese si sono verificati tra Imola e Fontanelice, uno solo dei quali in orario notturno.

f. p.