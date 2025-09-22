Alberghetti, la rimpatriata dei primi diplomati

Imola, 22 settembre 2025 – Ritrovarsi tra i banchi di scuola 60 anni dopo il diploma. Festa grande, qualche giorno fa, per gli ex allievi della classe 5°B dell’Istituto Tecnico Industriale ‘F. Alberghetti’ di Imola. Studenti che hanno un posto davvero speciale tra le pagine del romanzo dello storico plesso didattico cittadino di viale Dante.

Già, perché iscritti nel 1960 nel distaccamento dipendente dall’Istituto Tecnico Industriale ‘G. Marconi’ di Forlì furono, un lustro dopo, i primi diplomati della specialità sotto l’egida della scuola imolese intitolata a Francesco Alberghetti: “Dopo qualche anno di reggenza forlivese, periodo in cui anche per svolgere i laboratori tecnologici eravamo obbligati a recarci in Romagna con un pulmino, l’istituto ottenne la propria autonomia imolese con la guida dell’ingegner Taino – ricorda l’ex studente Marziano Marfisi –. Due classi da 25 alunni ciascuna ma, dopo il primo anno di fatiche sui libri, rimanemmo la metà. Un gruppo di persone ancora molto unito anche se l’inesorabile scorrere del tempo ha portato via qualcuno”.

Con il piacere delle rimpatriate a scandire il passaggio dei decenni: “Le abbiamo sempre fatte, più o meno ogni 10 anni – continua –. Occasioni giuste per riabbracciarci, ricordare i vecchi tempi e fare qualche donazione al nostro Istituto tra borse di studio ai ragazzi più meritevoli e contributi per l’acquisto di strumentazione laboratoriale”.

Un rito confermato anche in questo 2025, a distanza di 60 anni dal diploma: “Siamo stati accolti con affetto dalla dirigenza della scuola e da due scolaresche pronte ad affrontare l’ultimo anno e la maturità – ha sottolineato Marfisi –. Abbiamo consegnato tre borse di studio da 300 euro cadauna ad altrettanti neo diplomati con il massimo dei voti. Il nostro legame con il plesso di viale Dante è viscerale”. Foto di rito, le parole del portavoce Corrado Penazzi, gli occhi lucidi e gli applausi degli studenti di oggi.

Con un’ospite speciale: “Il nostro professore Giacomo Bedeschi, classe 1940, che ci insegnava aggiustaggio al secondo anno – svela l’ex allievo –. La vera ricchezza di Imola ha un nome: l’Istituto Tecnico Industriale ‘F. Alberghetti’. Tra quei banchi sono passati migliaia di giovani che poi hanno dato forma a gran parte della classe dirigente del nostro florido tessuto produttivo, artigianale e industriale. Un patrimonio inestimabile di competenze e professionalità, tecniche ed umane”.