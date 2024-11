Alberi, cartelli e illuminazione. La stagione dei lavori entra nel vivo

Lavori in corso su più fronti. Così l’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Ghini ha pianificato una serie di progetti connessi allo stato di emergenza del 2023 e al tema dell’efficientamento energetico. L’ente, infatti, ha intercettato ben 100mila euro di risorse equamente divise tra quelle in arrivo dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile e fondi ministeriali Pnrr per sistemare diversi danni causati dal maltempo nella primavera del 2023 e rendere più efficiente un impianto di illuminazione pubblica particolarmente energivoro. In primis, gli interventi sulle alberature provate dalle forti raffiche di vento al fine di garantire la fruibilità dell’asilo ‘Remo Ferdori’, del plesso scolastico di via della Resistenza e del giardino ‘Dante Alighieri’ a due passi dal municipio affacciato su Piazza Unità d’Italia. Il tutto dopo la relazione di valutazione delle condizioni di stabilità degli alberi redatta dallo studio Progetto Verde di Giovanni Morelli. Via libera, quindi, ad un piano di abbattimenti, rimonda del secco ed eliminazione di rami compromessi per mettere in sicurezza i vari siti. Il Comune, poi, provvederà alla piantumazione di nuove alberature autoctone prelevate gratuitamente al vivaio forestale regionale ‘Zerina’ di Imola.

Operai al lavoro anche per il ripristino della funzionalità di segnaletica stradale verticale e luminosa e dei dispositivi di illuminazione pubblica danneggiati dagli agenti atmosferici. Dal rifacimento degli attraversamenti pedonali luminosi su palo a sbraccio ai cartelli stradali di piccole e grandi dimensioni. Con una novità. Dai fondi del Pnrr sono arrivati anche 50mila euro per il programma di efficientamento energetico degli impianti comunali di pubblica illuminazione. L’azione strizza l’occhio alla migliore resa e al risparmio energetico, con un deciso contenimento dei consumi e delle spese manutentive future, di 25 punti luce da 250 watt nella zona industriale di via Allende. Spazio, quindi, a nuove lampade con tecnologia led e alla futura sostituzione del quadro di comando esistente e di tutti i dispositivi di guida. Per non parlare del monitoraggio dei cavi e dei giunti con il rifacimento di quelli in dispersione. Il tutto nel rispetto delle normative di impatto ambientale e inquinamento luminoso. "Siamo molti soddisfatti dello stato di avanzamento dei lavori attualmente in corso – commenta il primo cittadino Ghini –. E’ un’ottima opportunità che fa seguito a un quadro emergenziale che ha messo a dura prova il nostro territorio. Un ringraziamento ai nostri uffici per la capacità di intercettare fondi legati al comparto".