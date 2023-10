Alberi da abbattere lungo il fiume: "Così preveniamo esondazioni"

Il Comune prosegue l’opera di prevenzione in vista dell’arrivo di nuove piogge. Da domani, il settore Verde pubblico di Area Blu provvederà infatti a rimuovere alcune piante, anche di grandi dimensioni, sul ciglio delle scarpate fluviali del tratto urbano del Santerno (zona ex Riverside e ponte di viale Dante). In buona sostanza, si vuole evitare che le piante, in diversi casi già piegate dall’alluvione di maggio, crollino in acqua con tutti i rischi che ne conseguono.

"L’intervento si rende necessario in quanto, anche in situazioni di piena ordinaria dei fiumi, accade frequentemente che le acque scalzino il piede delle alberature in scarpata facendole crollare in alveo, trascinandole poi a valle con il rischio di ostruzione della luce dei ponti – spiegano infatti i tecnici di Area Blu –. L’albero che crolla, inoltre, porta con sé una ampia zolla radicale producendo una rientranza nella sponda del fiume, che verrà ulteriormente erosa dalle acque di piena. Per prevenire tali situazioni, si procederà con interventi di rimozione".

Nell’area compresa tra l’ex Riverside e il ponte di viale Dante l’intervento sarà più evidente, ma il Comune ribadisce che si tratta di una operazione "indispensabile per la frequenza con cui tali eventi si sono già manifestati in passato". Sempre secondo quanto riferito ieri dal Municipio, al fine di mitigare l’impatto degli abbattimenti, nei prossimi mesi lungo la ciclabile di via Pirandello e all’interno dell’area ex Riverside verrà impiantato, a compensazione, un numero di alberi pari a quelli rimossi.

Nel frattempo, sono ormai in partenza in zona San Prospero le operazioni di ricostruzione degli argini del Santerno danneggiati dall’alluvione, operazione da 570mila euro. Fondi che, almeno per il momento, saranno finanziati dal Circondario, in attesa che le risorse vengano trasferite dal governo nazionale. San Prospero rientra infatti nella zona rossa, ovvero nella lista delle aree che beneficeranno delle misure post-alluvione.

Nel dettaglio, i due varchi, che si sono aperti sulla sponda di sinistra, hanno una lunghezza rispettivamente di circa 100 metri quello in località Ca’ Forni di Sopra e di circa 45 metri quello posto un poco più a monte. Va ricordato che sulla sommità di questo argine, che costeggia il fiume, passa la Ciclovia del Santerno, che quindi è interrotta nei due tratti in questione.

In particolare, verrà rimosso il primo strato di terreno fortemente compromesso e ripristinato il piano dell’argine e la scarpata nel fiume, costruendo una scogliera in massi al piede del terrapieno funzionale al ripristino del tratto di ciclabile, per evitare immediati fenomeni di erosione e franamento. Secondo la tabella di marcia, l’intervento sarà completato indicativamente entro fine dicembre.