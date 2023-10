Alberi ‘pericolosi’: abbattuti tre ippocastani

Al via ieri, in concomitanza con la chiusura del ponte, l’annunciato abbattimento di tre ippocastani in viale Dante. L’intervento, come avevano spiegato nei giorni scorsi dal Municipio, si è reso necessario "a fronte delle verifiche di stabilità" che i tecnici di Area Blu fanno per monitorare lo stato di salute di tutto il patrimonio arboreo comunale. A mettere a rischio la tenuta degli ippocastani sono stati, in una circostanza, il collasso di due branche principali durante la bufera di vento che lo scorso 25 luglio ha danneggiato la pianta. Negli altri due casi, le cause dell’abbattimento sono invece da ricercare nella presenza di funghi a livello del colletto. Gli alberi, sempre secondo quanto reso noto dal Comune, verranno reimpiantati nella stessa posizione assieme ad altri quattro abbattuti in precedenza. In particolare, verranno sempre utilizzati ippocastani ma di una varietà diversa, più resistenti ai parassiti.

Oltre a viale Dante, interventi di abbattimento (senza sostituzione), vengono portati avanti in questi giorni anche all’ingresso del parcheggio a sbarre di via Guerrazzi (un tiglio) e nei pressi del laghetto delle Acque minerali (un pioppo).