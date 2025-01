Albero cade e sfiora le auto parcheggiate

Ieri mattina, a Fontanelice, attorno alle 8.30, tra corso Europa e via VIII Dicembre 1944, non lontano dalle scuole del paese, è caduto un albero in strada sfiorando alcune auto in sosta. Si tratta di una zona attualmente interessata da lavori di riqualificazione: "Un albero che, come previsto dal progetto del cantiere in corso e da perizia ispettiva, avremmo dovuto abbattere – spiega il sindaco Gabriele Meluzzi –. Con questa consapevolezza, il tipo di intervento fatto attorno al fusto dall’impresa è stato, probabilmente, più invasivo di quanto la pianta potesse sopportare".

E ancora: "Per quanto riguarda, invece, i due cedri in prossimità degli altri pini da abbattere, è stata realizzata un’indagine da parte di tecnici specializzati che ha delineato un quadro di piante in salute – continua –. Stessa cosa per quelle nei pressi del municipio già monitorate nelle scorse settimane".

Opposizione all’attacco: "Tragedia sfiorata sulla direttrice in cui transitano ogni mattina i bambini per andare a scuola – sentenziano Vito Vecchio e Gianfranco Mascherini della civica ‘Per Fontanelice’ –. Come al solito vengono fatti i lavori al contrario. Prepareremo un documento ispettivo per capire le responsabilità dell’accaduto".

Per i leghisti della vallata Flaviana Camaggi, Marco Ronchini e Franco Antimi "Il pino marittimo doveva essere abbattuto immediatamente, senza lasciarlo in condizioni di pericolo – sottolineano –. Possibile che nessuno vigili su questi aspetti? Richiamiamo alle responsabilità dell’amministrazione".