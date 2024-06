Albertazzi fa la giunta. Il vicesindaco è Pezzi. Dentro Mengoli e Salmi

di Mattia Grandi

Due conferme e due nuovi ingressi nella giunta comunale di Dozza. E il terzo mandato nel borgo del sindaco Luca Albertazzi porta in dote anche qualche novità nelle gerarchie amministrative. Al primo cittadino le responsabilità relative ai Rapporti con enti e istituzioni, Urbanistica e Infrastrutture, Politiche ambientali ed energetiche, Turismo e Comunicazione. Passaggio di testimone nel ruolo di vicesindaco tra gli assessori Giuseppe Moscatello e Barbara Pezzi con quest’ultima che sale un gradino in più con deleghe delicate come Bilancio e Tributi, Società ed enti partecipati, Attività produttive e commercio, Economia circolare e raccolta differenziata e Scuola. Per Moscatello, invece, competenze su Servizi demografici, Affari generali, Cultura, Associazioni, Informatizzazione, Politiche per l’integrazione e Legalità.

Dentro Gemma Mengoli, 56enne funzionaria della Regione con alle spalle l’esperienza da presidente del consiglio dozzese, per seguire Servizi sociali e sanitari, Protezione civile, Pari opportunità, Polizia Locale e personale. Nuova esperienza in giunta anche per il 45enne Loris Salmi, ex capogruppo della civica Progetto Dozza, al lavoro su Sport, Patrimonio e manutenzioni, Decoro e arredo urbano, Monitoraggio dei cantieri, Viabilità, Albo del volontari.

Tanti i consiglieri delegati: per Mattia Cillani, nuovo capogruppo di maggioranza in consiglio, Politiche giovanili e iniziative per l’adolescenza mentre a Rita Passerini vanno le Politiche educative. Il giovane Stefano Bietoli impegnato nella consulta giovanile, l’ex assessore Davide Strazzari diviso tra Logistica e strumenti per la partecipazione. Incarichi anche per Fabio Gandini, con Politiche per il benessere, contrasto alle fragilità e alla solitudine, e Barbara Boninsegna nuova referente al Coordinamento e all’organizzazione eventi. Mansioni pure per Serena Malavolti, nonostante la sua posizione esterna al consiglio comunale, all’opera su Arte e creatività.

"Una squadra molto motivata e competente per affrontare le prossime sfide con un’ottica di grande condivisione – spiega Albertazzi –. Gli assessori, infatti, lavoreranno a stretto contatto con i consiglieri delegati per una sorta di tavolo allargato focalizzato all’ottenimento di risultati significativi". E ancora: "Progetto Dozza è un’esperienza autenticamente civica che ha lo scopo di riavvicinare i cittadini alla politica – conclude il sindaco –. Negli ultimi anni abbiamo costruito una nuova classe dirigente locale che ha centrato traguardi concreti mettendo al servizio della comunità tempo, passione e competenza. La prima seduta del consiglio? Il primo luglio alle 18".