Albo degli scrutatori, aperte le iscrizioni

L’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme ricorda che, come previsto dalla legge, fino al 30 novembre si può richiedere l’iscrizione all’Albo degli scrutatori di seggio elettorale (per quello dei presidenti si doveva fare domanda dall’1 al 31 ottobre). La domanda per l’inserimento nell’Albo degli scrutatori può essere presentata collegandosi allo Sportello Telematico nel sito del Comune a questo link: https:www.comune.castelsanpietroterme.bo.itprocedimentiaggiornamento-annuale-albo-degli-scrutatori-di-seggio-elettorale. Se la domanda viene accolta, l’iscrizione rimane valida anche negli anni successivi, a meno che non si perdano i requisiti, o se ne chieda la cancellazione. L’ufficio elettorale è a disposizione al numero telefonico 051 6954100 per fornire tutte le informazioni e per l’invio via mail dei moduli per la presentazione delle domande di iscrizione agli albi (orari: lunedì e venerdì 8,30-12,30, martedì 8,30-12,30 e 15-17,45, giovedì 8,30-17,45).

Gli albi vengono aggiornati ogni anno nel mese di gennaio con le richieste di iscrizione o di cancellazione pervenute all’Ufficio elettorale comunale.