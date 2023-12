Albo delle associazioni, bando aperto fino a marzo

Il Comune di Castel San Pietro Terme ha riaperto i termini dell’avviso pubblico per la revisione dell’Albo comunale delle libere forme associative che era scaduto lo scorso 24 ottobre 2023. Tutte le associazioni e organizzazioni già iscritte all’Albo comunale, che non abbiano presentato domanda di conferma di iscrizione entro la precedente scadenza, sono tenute a farlo entro il 5 marzo 2024, pena la cancellazione dall’Albo stesso. La conferma di iscrizione all’Albo, corredata dall’autodichiarazione sul permanere dei requisiti e l’eventuale documentazione integrativa devono pervenire entro il 5 marzo al Comune in piazza XX Settembre 3 con una delle seguente modalità: posta elettronica certificata all’indirizzo comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it; consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel San Pietro Terme in piazza XX Settembre 3; raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Castel San Pietro Terme – Servizio Cultura – Piazza XX Settembre 3. La revisione dell’Albo comunale delle libere forme associative, prevista dalla legge ogni tre anni, è un’attività molto importante per il Comune che, coerentemente con il principio di sussidiarietà, riconosce nel volontariato e nell’associazionismo una risorsa fondamentale con cui interagire nella realizzazione delle politiche culturali, sociali, dello sport per la tutela della salute, dell’ambiente e per la valorizzazione del territorio.