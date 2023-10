Alessandro tra gli Alfieri del Lavoro premiato da Mattarella: “Lo studio è speranza”

Imola, 23 ottobre 2023 – Tra gli Alfieri del lavoro c’è anche un cittadino imolese. La giovane eccellenza della nostra città si chiama Alessandro Burzacchini, classe 2005. Martedì 17 ottobre c’è stata la cerimonia che gli ha assegnato il riconoscimento, assieme ad altri ragazzi provenienti da tutta Italia. L’onorificenza è stata consegnata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Alessandro Burzacchini con il presidente Sergio Mattarella

Nello specifico, l’hanno ricevuta coloro che nel corso dei cinque anni di scuola superiore hanno avuto almeno la media del nove, oltre ad aver conseguito la maturità con 100 o 100 lode.

Burzacchini, che media ha conseguito per ricevere questo riconoscimento?

"Ho mantenuto una media del 9.88 totale per tutti gli anni delle superiori e ho preso 100 e lode alla maturità, conseguita al Liceo Scientifico tradizionale ‘Valeriani’".

In che cosa consiste il premio, nello specifico?

"È una onorificenza, con un attestato con il nome di ‘alfiere del lavoro’ che viene salvato nell’albo del sito. Noi siamo stati premiati insieme ai Cavalieri del lavoro".

Pensava di essere nominato Alfiere del lavoro?

"Sapevo che ci sarebbe stata la possibilità. Non ne ero certo perché a questa candidatura partecipano persone che non hanno mai preso un nove in pagella, ma solo dei dieci e io in primi anni avevo la media leggermente più bassa. Però ci speravo. Infatti, verso febbraio ho proposto al preside di candidarmi, perché ero consapevole di avere tutti i requisiti del caso".

Quando l’hanno chiamata?

"Fine agosto, inizio settembre. Ci hanno mandato il programma".

Che cosa ha provato sapendo di ricevere questa nomina?

"Sono contento, è una grande soddisfazione ed è stato il modo migliore per concludere il percorso di studi. Sono una persona che non ha reazioni esagerate, non mostro troppa gioia, però ero felice dell’annuncio. Visto che c’era la data della cerimonia imminente, avevo tenuto in conto che non sarei stato chiamato".

Ma come funziona la candidatura per ricevere questo riconoscimento?

"Ogni scuola può candidare al massimo un ragazzo. Non si deve avere preso mai meno di 8 negli altri anni e ci si deve diplomare con 100 o 100 e lode alla maturità".

Quali sono ora i suoi progetti per il futuro?

"Al momento sto frequentando l’Università di Medicina e Chirurgia a Bologna. Sono stato selezionato tra i 18 che frequenteranno il collegio studenti di Bologna, che fornisce a studenti vitto e alloggio e borsa di studio, oltre che la possibilità di avere una residenza in via Puntoni. È necessario avere una media di voti oltre il 28, in compenso si ha la possibilità di un tutor che viene associato a uno o due studenti oltre a possibilità di corsi più brevi di 8 o 6 ore".

Insomma, si può dire che lo studio è molto importante per lei. Ha mai avuto momenti di difficoltà?

"Definisco lo studio un piacere e un dovere al tempo stesso. Imparare è per me è una grandissima passione, ma rimango un ragazzo di diciotto anni... Quindi, per quanto non lo veda come un peso eccessivo, a volte la voglia di studiare è mancata anche a me".

Qual è il suo metodo di studio? Quante ore studia al giorno per avere una media così?

"Per me la cosa più importante è sempre stata quella di stare attento in classe. A livello di ore, non c’è un numero definito, anzi, ci sono stati giorni in cui ho preferito dedicarmi ad altro. Indubbiamente quando si avvicinavano le verifiche o le interrogazioni c’era più impegno, ma non ho mai esagerato troppo". Quali sono altre sue passioni, oltre allo studio?

"Sono un appassionato di violino, lo pratico da anni e faccio parte dell’orchestra di Imola. Ho fatto parte degli scout e ho cercato di fare sport, amo giocare e vedere tennis e kung fu. Amo leggere, specialmente i libri gialli o i romanzi. Mi affascina la cultura giapponese, a livello di cucina, ma anche per quanto riguarda gli anime e i manga. Mi piace molto scrivere, ho pubblicato una raccolta di poesie e intendo pubblicare un altro libro, un libro game che ricorda un videogioco".

Che cosa vuole consigliare ai ragazzi per quanto riguarda il loro approccio allo studio?

"Bisogna vedere la scuola come una opportunità. Non è scontato il diritto allo studio. In tanti paesi del mondo l’istruzione è un lusso. Ovviamente per raggiungere determinati risultati ci vuole passione e determinazione. Però mi sento di dire che la scuola vada vista come una speranza per un futuro più roseo".