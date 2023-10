Alessandro Tozzola presenta il suo romanzo

Prende il via la rassegna ‘Autori in biblioteca’ alla Biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme in via Marconi 29. Il primo appuntamento è martedì 10 alle ore 18,30 con l’autore castellano Alessandro

Tozzola che, intervistato da Marco Marangoni, presenta il suo libro ‘La Maschera del Sabato Sera’ (Rudis editore, 2022). "È un romanzo di formazione nel quale Denny, il protagonista – recita la sinossi – , uno studente universitario di

Bologna, il sabato sera frequenta la movida mascherandosi in maniera trasgressiva, cela la sua

identità. Denny dovrà affrontare un lungo percorso, si ritroverà ad esplorare la propria interiorità

e soltanto quando crolleranno le barriere da lui create farà pace con se stesso" .La rassegna continuerà venerdì 20 alle 16,30 con Luca Martini, che intervistato da Miriam Schiavina, presenterà ‘Il corpo della medusa’ (Reader for Blind ed.). Martedì 7 novembre Valerio Varesi, intervistato da Monica Pedretti, presenterà ‘Labirinto di ghiaccio’.