Alessio Boni, un giorno tra i muri dipinti e nella Rocca

Giornata dozzese per il popolare attore Alessio Boni. Il protagonista di tante pellicole di successo sul piccolo e grande schermo, in scena fino all’altra sera sul palco del teatro Rossini di Lugo con ‘Don Chisciotte’, ha raccolto l’invito del municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi per un tour di visita alle tante bellezze del borgo. Dai capolavori realizzati sui muri dipinti, traino della celebre biennale d’arte, all’intero percorso espositivo della rocca.

Boni ha apprezzato lo stato di conservazione e la cura degli allestimenti della fortezza con particolare interesse per la cucina storica e la corte. Immancabile, poi, la tappa al cospetto del drago Fyrstan che tanta fortuna porta agli artisti. Rapida sbirciata anche al teatro comunale nel cuore dell’abitato. Accompagnato dal fratello Andrea, dal vicesindaco Giuseppe Moscatello e dal personale della Fondazione Dozza Città d’Arte, l’attore si è complimentato per il fascino e l’unicità del paese, lasciando aperte le porte per una possibile collaborazione futura.

"Dozza ha fatto breccia, ancora una volta, nel cuore di un grande artista – ha raccontato Moscatello –. La prima volta nel borgo non si scorda mai. Abbiamo la fortuna di poter beneficiare di un patrimonio artistico, storico e culturale inestimabile. Gioielli molto attrattivi anche agli occhi di persone che, per mestiere, girano tutto il mondo". Boni ha pranzato a due passi dal castello e, dopo i saluti, si è diretto ad Imola per visitare i vigneti e degustare alcuni vini prodotti a Ca’ Lunga.