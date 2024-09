Alla Bocciofila scatta l’ora di ‘Carrerissimo’

Va in scena alla Bocciofila di Osteria Grande alle ore 20,45 va in scena la serata ‘Carrerissimo’, tradizionale ultimo atto della Carrera, la Formula Uno ecologica di Castel San Pietro Terme, che quest’anno ha celebrato la sua 70ª edizione e ha visto il trionfo della Mora nella gara maschile e delle Over nella gara femminile. Una serata di festa, a cura dell’associazione Club Carrera, in cui sarà presentato il filmato che farà rivivere le emozioni delle gare che si sono corse nelle domenica 8 (sul rettilineo di viale Terme) e 15 settembre (nel circuito del centro storico) e si terranno le premiazioni. Saranno presenti alla serata rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa era in programma originariamente giovedì 19 in piazza XX Settembre, ma era stata rinviata causa pioggia.