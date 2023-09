Alla Casa delle Farfalle. Un ricordo di Francesca

È passato quasi un mese da quando è morta la giovane medicinese Francesca Quaglia e la famiglia si appresta a ricordarla sabato prossimo, 30 settembre, alle 16.30 nella Casa delle farfalle di Villa Maria a Medicina. La 28enne, che era a Milano (dove viveva e lavorava) in sella alla sua bici, è morta sotto le ruote di un camion all’incrocio fra viale Caldara e corso di Porta Romana lo scorso 29 agosto intorno alle 10 di mattina. È stata una questione di pochi secondi, fatali: Francesca era a lato del camion in attesa, al pari dell’autista del mezzo pesante, che scattasse il verde del semaforo. Verde che, però, se l’è portata via perchè quando il mezzo pesante ha ripreso la sua corsa Francesca è stata trascinata sotto le sue grosse ruote.

A nulla sono valsi i tentativi suoi, e di alcuni passanti, di avvertire l’autista che l’ha trascinata per metri. Fino ad oggi ancora la famiglia non aveva organizzato nulla di ufficiale e i motivi li aveva spiegati la stessa mamma Nadia Valli in un’intervista al Carlino: "Non riesco a immaginare la mia bambina rinchiusa in una bara sotto terra. Lei che era uno spirito così libero". Da qui la decisione di non organizzare alcuna cerimonia funebre, ma bensì di ricordare la giovane copywriter in uno dei luoghi a lei più cari: il giardino della farfalle della sua amata Medicina, dove la famiglia vive tutt’ora. "La casa delle farfalle era uno dei suoi posti preferiti, quando tornava a casa non perdeva occasione di andare lì e passare del tempo con i suoi amici". aveva detto Nadia. Del resto Francesca, che ha lasciato un po’ di sè in ognuno di quegli angoli di mondo dove è stata, da Medicina alla Svezia, da Milano al Friuli (terra d’origine della famiglia), aveva scritto un lungo pensiero sulla casa delle farfalle: "Mi stregano, mi conquistano, mi fanno sentire che forse una possibilità di salvarci, alzare la testa e guardare la vita senza filtri e con i nostri occhi ce l’abbiamo. Mi fanno sentire che si può credere ancora nella magia, nei desideri, nei colori vivaci e nella semplicità di ascoltare quello che ci fa stare bene".

Zoe Pederzini