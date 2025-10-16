Alla mensa dell’ospedale . In 15 restano senza pasto . La Uil: "Orari da rivedere"

Lavoratori dell’Ausl rimasti senza pranzo al termine di un turno di servizio. A denunciare l’episodio, accaduto un paio di giorni fa all’ospedale Santa Maria della Scaletta, è Giuseppe Rago, coordinatore locale della Uil.

"Dopo ore di attività svolta nel blocco operatorio, circa 15 dipendenti recandosi in mensa per usufruire del pasto hanno trovato i vassoi vuoti senza possibilità di ricevere alcun tipo di alimento in quanto non era disponibile nulla", riferisce Rago. E aggiunge: "Come Uil, avevamo già segnalato il disservizio alla direzione generale chiedendo che questi dipendenti, impossibilitati a rispettare gli orari di apertura della mensa per la natura dell’attività svolta, potessero prenotare il pasto per consumarlo a fine seduta operatoria, ma questa variante non è mai stata attuata".

Il risultato è appunto quanto accaduto martedì scorso attorno alle 15, vale a dire poco dopo l’orario canonico previsto per il pranzo. Un episodio che, secondo la Uil, mette in luce alcune criticità organizzative da tempo segnalate dal personale. In particolare, il tema della mensa ospedaliera è oggetto di confronto tra sindacati e Azienda sanitaria, con l’obiettivo di trovare soluzioni che consentano a tutti i lavoratori di usufruire del servizio anche in presenza di turni prolungati o attività che non permettono di rispettare gli orari standard. La questione, spiegano dal sindacato, non riguarda solo l’aspetto pratico ma anche quello del riconoscimento delle esigenze di chi svolge mansioni delicate e continuative, spesso in contesti dove fermarsi non è possibile.

"Di certo il gestore della mensa non eccelle nell’abbondanza dei pasti e sicuramente nel rinnovo della gestione questo dovrà essere uno degli elementi da tenere in debita considerazione – sottolinea Rago –. Ora ci chiediamo come possano in futuro i dipendenti poter usufruire di un diritto contrattualmente previsto: dovranno interrompere le sedute operatorie per andare a pranzo e poi riprendere l’assistenza in sala operatoria? Ci sembra un paradosso, ma se non si prende in considerazione la proposta avanzata dalla Uil non vediamo alternativa".

Meglio dunque puntare su un piano B. In questa ottica, "ci auguriamo e richiederemo per quei dipendenti l’emissione di un buono pasto a testa – fa sapere il coordinatore del sindacato di via Nardozzi –. E così faremo anche per il futuro, non avendo usufruito del servizio mensa, sempre nel rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro che ciò prevede se il servizio non viene erogato. Siamo veramente allibiti – prosegue Rago – per la totale disorganizzazione del gestore della mensa che si aggiunge alle tante problematiche presenti in Ausl".

Il sindacato chiede quindi che la questione venga affrontata in modo costruttivo, per garantire una gestione più flessibile del servizio mensa e condizioni di lavoro adeguate per chi opera in reparti a elevata intensità, come il blocco operatorio. "Garantire un pasto dopo ore di lavoro in sala operatoria – concludono dalla Uil – non è un privilegio, ma un diritto riconosciuto dai contratti nazionali e parte integrante del benessere lavorativo".

Il sindacato auspica infine un confronto costruttivo con la direzione per individuare possibili soluzioni che evitino il ripetersi di simili episodi, sottolineando l’importanza di un’organizzazione attenta e di servizi di supporto adeguati al buon andamento dell’attività ospedaliera.