"Alla Polizia locale servono rinforzi veri"

"Sì alle body cam, ma il problema atavico della polizia locale è l’organico". A dirlo è Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani al Circondario, che commenta così il probabile arrivo dello strumento di registrazione elettronica sulle divise del Corpo unico dei nove Comuni del territorio (tutti tranne Castel San Pietro).

"Per dimensioni territoriali, gli agenti dovrebbero essere circa 107, sono a dir molto 60 – calcola l’esponente di opposizione –. Oltre il 40% di deficit di personale non lo copri nemmeno ottimizzando al meglio il personale che hai. Il comandante Galloni sarà anche bravissimo, avrà anche idee ottime e funzionali di gestione, ma ancora non sa clonare gli operatori".

Dunque, in estrema sintesi, "se non si investe sul personale non si va da nessuna parte", è il pensiero di Carapia. Che argomenta: "Peraltro gli agenti di polizia locale si pagano da soli, incrementare l’organico significa anche più controllo del territorio e di conseguenza più sanzioni e più incassi per i Comuni". Adesso, invece, gli agenti "rilevano solo incidenti, perché vengono chiamati da Castel del Rio a Medicina, mattina, pomeriggio e sera – ricostruisce il meloniano –. Questo chiaramente porta via tempo e tante risorse. Se per fare questo impieghi il personale che deve fare il controllo del territorio, questo viene a mancare. Siamo passati dai 280 sinistri rilevati a Imola ai 580 nel circondario. Sempre con le stesse persone. Come puoi coprire anche le altre esigenze?". In altre parole, "non credo che le body cam possano operare da sole – conclude Carapia –. E per questo la priorità è rimpinguare l’organico. Se poi si mettono in condizioni tecnologiche gli agenti di lavorare al meglio, ci guadagna il servizio e l’intero territorio".

La vede così anche Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione: "Oramai la body cam è uno strumento indispensabile per le forze di polizia, comprese quelle locali. Questi strumenti vengono adottati oramai in tutto il territorio regionale assieme ad altre tecnologie, ma il problema degli organici deve essere risolto in molti comuni emiliano-romagnoli se si vuole garantire un servizio efficace ed efficiente per il territorio e i cittadini".