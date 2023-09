Alla Rocca sforzescac’è lo Sportcity day. Volley protagonista

Sportcity day protagonista alla Rocca. Grazie all’organizzazione della scuola di Pallavolo Diffusione Sport, la manifestazione si svolgerà domenica dalle 10 alle 17 sul prato della Rocca Sforzesca con la partecipazione, oltre che della società di volley imolese, anche del Romagna Handball, dei Redskins baseball, del circolo della scherma Imola, del circolo scacchi imolese e della palestra Zfitness di Caslfiumanese. "Siamo partiti due anni fa con 17 città, lo scorso anno furono 35, ed ora siamo arrivati incredibilmente a 140, superando ogni più rosea aspettativa – sostiene Fabio Pagliara, presidente Fondazione Sportcity –. Dal sud al nord, isole comprese, dalle piccole cittadine a praticamente tutti i capoluoghi di regione, il 17 settembre sarà una sorta di festa nazionale della cultura del movimento e del benessere. Per questa edizione, comunque, ci fermiamo a questo numero non inserendo altre città nonostante arrivino frequenti richieste. Contestualmente, offriamo fin d’ora agli amministratori la possibilità di aderire all’edizione del 2024, che organizzeremo non più a numero chiuso: un’altra sfida che siamo certi vinceremo". "Siamo orgogliosi di aderire per la terza volta a Sport City Day e lo facciamo dopo aver partecipato allo Sport City Meeting di Salsomaggiore Terme insieme alla Regione Emilia- Romagna, in cui abbiamo incontrato il presidente Fabio Pagliara e con cui condividiamo un percorso per promuovere l’attività sportiva nei nostri territori e sostenere le realtà che la praticano, certi che lo Sport abbia anche una ricaduta sociale ed economica in termini di salute, benessere ed educazione dei giovani", sottolinea il sindaco Marco Panieri.