Alla Rocca torna ’Giocamuseo’. Domani il primo appuntamento

Torna domani Giocamuseo, il consolidato programma di attività e laboratori dedicato ai bambini dai tre ai 12 anni che si svolgono nel museo San Domenico, a Palazzo Tozzoni e alla Rocca Sforzesca. La rassegna, giunta alla sua ventiduesima edizione, è ideata per favorire un’esperienza unica e significativa con i musei e le loro collezioni, ricca di stimoli creativi. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Arte.Na. Si parte con un evento speciale a ingresso gratuito. Domani alle 16.30 alla Rocca, laboratorio dedicato alle famiglie in occasione della Giornata nazionale delle famiglie al museo dal titolo ‘Apriti Rocca’. "È possibile esplorare la Rocca senza vederla? Ma certo. Viaggio negli spazi più segreti della fortezza per imparare a conoscerli utilizzando non solo lo sguardo, ma… tutti i cinque sensiù". Seguirà un calendario di appuntamenti (disponibile online su Imolamusei.it) pensati per avvicinare le bambine e i bambini alla storia. Tutti i laboratori sono con posti limitati su prenotazione, entro il giorno precedente tramite l’App ‘Io Prenoto’ o al numero 0542 602609 dal lunedì al venerdì 9-13.