Inaugurata nella bella mattinata di sole di ieri, Very Slow Outdoor Tours continua oggi con tante bancarelle, degustazioni, escursioni, musica, e molte altre proposte per tutti i gusti e le età, nell’accogliente città slow di Castel San Pietro Terme. Da non perdere, con partenza alle 9 da piazza XX Settembre, la piacevole “Camminata alla scoperta degli alberi centenari”. Due speciali eventi arricchiranno il programma: la “Festa del dono e del baratto” a cura dell’Associazione Vivo Sostenibile APS,che si tiene dalle 10,30 alle 17,30 nel cortile dell’ex asilo nido di piazza Galilei, e la Festa di compleanno del Giardino degli Angeli, che si svolge nel pomeriggio dalle 15 alle 19.