Alla scoperta degli archivi di architettura

Architettura protagonista. Sabato alle 17 alla biblioteca comunale conversazione di Daniele Vincenzi dal titolo ‘Archivi di architettura e realtà costruita. La documentazione storica per lo sguardo sul presente’. L’evento rientra nelle iniziative collegate alla mostra, in corso proprio alla Bim, dal titolo ‘Architettura a Imola nel secondo ‘900 - Gli archivi di Vittorio Fiorentini e Sanzio Cremonini’.

La mostra, aperta fino al 17 febbraio, è realizzata grazie al ricco patrimonio documentario dell’Archivio dell’architetto Vittorio Fiorentini (Imola, 1916-2012), donato al Comune di Imola dalla nipote Matilde Mazzolani nel 2020, e dell’Archivio dell’ingegnere Sanzio Cremonini (Imola, 1913-2007), donato al Comune di Imola dalla moglie Maria Vittoria Carli nel 2011.

Fiorentini e Cremonini con la loro opera hanno contribuito a disegnare la nuova immagine architettonica di Imola e del suo territorio nel secondo ‘900. Le chiese di Croce in Campo e di Santo Spirito, il Seminario diocesano, la Sacmi (Fiorentini), il ristorante San Domenico (Cremonini) sono solo alcuni dei loro progetti. Alcune opere sono state prestate: il plastico in legno della Chiesa di Croce in Campo dalla Parrocchia stessa, il plastico della casa per sei appartamenti in viale Dante del Comitato di Imola della Croce rossa italiana e alcune fotografie del Ristorante San Domenico di Imola e di New York dal ristorante imolese.

La mostra, allestita nella Libreria francescana al primo piano della Biblioteca comunale, con un’anteprima all’ingresso della biblioteca, è visitabile (ingresso gratuito) nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30; sabato dalle 10 alle 12.30.