Alla scoperta dei murales. In sella per il Graffiti bike tra colori e inaugurazioni

Un pomeriggio di sport, arte e comunità ha animato ieri le strade della città con la nuova edizione di Graffiti Bike, la pedalata che ha unito mobilità sostenibile e street art. Partita dall’area ex Riverside lungo il Santerno, l’iniziativa ha visto una partecipazione numerosa e appassionata, a conferma dell’interesse crescente verso la bicicletta come strumento non solo di salute, ma anche di scoperta del territorio.

Il percorso, organizzato dal Comune insieme a Ciclistica Santerno Fabbi, Guardie ambientali metropolitane e Croce Rossa, ha toccato alcuni dei luoghi simbolo della creatività urbana imolese, dal polo scolastico di via Guicciardini all’Autodromo, passando per il centro storico e l’area della stazione, fino al quartiere Marconi. Qui, nel pomeriggio, si è svolto il momento clou: l’inaugurazione ufficiale del sottopasso ciclopedonale N8, già in uso da tempo, che collega il quartiere con la zona della piscina Ortignola.

La pedalata si è conclusa a Pontesanto, dove la banda musicale cittadina ha accompagnato il taglio del nastro del nuovo parco e del sottopasso ciclopedonale: anche queste strutture erano state aperte e frequentate nei mesi scorsi, ma ieri hanno vissuto la loro cerimonia inaugurale, con grande partecipazione di cittadini e famiglie.

L’evento è parte del programma Imola Loves Bike, nato grazie al bando nazionale ‘Bici in Comune’ promosso dal ministero per lo Sport e i Giovani, con il sostegno di Sport e Salute Spa e Anci. Un progetto che punta a finanziare iniziative capaci di promuovere la ciclabilità quotidiana e il cicloturismo, in un’ottica di stili di vita sani e di sviluppo sostenibile.

Graffiti Bike ha offerto l’occasione di ripercorrere quasi vent’anni di street art cittadina, realizzata nell’ambito di festival e progetti come RestArt Urban Festival e Torre Arte e Graffiti. Nomi di richiamo internazionale – da Blu a Kobra, da Bordalo a Vesod – hanno trasformato sottopassi, scuole, cabine elettriche e persino l’Autodromo in una galleria d’arte a cielo aperto, contribuendo alla rigenerazione urbana.

Un evento suggellato da una buona partecipazione, segno di una comunità che continua a scoprire – e riscoprire – la propria città pedalando.