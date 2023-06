Alla scoperta dei pellerossa

‘Tutto è connesso – Il rapporto degli Indiani d’America con l’ambiente’ è il titolo dell’iniziativa organizzata dall’associazione politico-culturale Progetto Dozza per il 9 giugno dalle 18 in poi in piazza Libertà a Toscanella.

Un incontro per scoprire i segreti di quei popoli tribali delle grandi praterie americane che vivevano in stretta simbiosi con la natura.

Una serata di riflessione sull’armonia tra uomo e ambiente vista attraverso l’esperienza

dei relatori tra i popoli Lakota Sioux.

In programma un dibattito con i protagonisti, alle 20.30, il fotoreporter e volontario

di protezione civile Alessio Vissani e l’illustratore e artista Ivan Cavini. Previsto anche l’intervento del sindaco Luca Albertazzi.

Spazio anche all’esposizione di alcune fotografie scattate durante il viaggio in America

dei due in attesa di un imminente volume tematico.

In caso di maltempo l’appuntamento si svolgerà in sala Martelli.

Secondo un censimento del 2020, negli Stati Uniti vivono circa 9,7 milioni di nativi americani, comprendono più di 500 tribù e gruppi etnici riconosciuti dal governo federale Usa,

molti dei quali sopravvivono mantenendo

proprie culture ed identità.