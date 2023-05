Alla scoperta dei rapaci del Parco

‘Ali sul gesso-I rapaci nel Parco’ è il titolo dell’escursione in programma il prossimo 27 maggio, dalle 9 alle 16, lungo la Riva di San Biagio con punto di ritrovo a Tossignano. Un percorso, attraverso il passo della Prè, per osservare il falco pellegrino e gli altri rapaci del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola insieme alla guida ambientale Riccardo Raggi di Romagnatrekking. Una camminata a pagamento di difficoltà media con lunghezza di 9 chilometri e dislivello di 980 metri. È richiesto passo sicuro e assenza di vertigini (info e prenotazione 347.0950740 - [email protected]). Ma non è tutto. Il 2 giugno, dalle 9 alle 17, spazio all’appuntamento per camminatori più esperti nella nota Riva di San Biagio. Il modo migliore per scoprire tutti i segreti della caratteristica bancata gessosa situata nella parte occidentale del Parco. Per info e prenotazioni 347-4403555.