Alla scoperta di Ligabue tra realtà e sogno

Un’uscita didattica da ricordare quella vissuta dagli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado Sante Zennaro, che hanno visitato la mostra dedicata all’ artista Antonio Ligabue a Palazzo Albergati a Bologna. L’uscita, abilmente organizzata dalla prof.ssa di arte e immagine Roberta Pullano, la quale ha trattato in classe l’artista con i suoi alunni, ha come obiettivo quello di avvicinare i ragazzi alla vita e alle opere dell’autore, stimolando loro la curiosità e l’immaginazione. Accompagnati dai professori, gli studenti hanno potuto esplorare le coloratissime tele di Ligabue, conosciuto per i suoi dipinti che rappresentano animali feroci, paesaggi vibranti e autoritratti intensi. La guida, molto preparata, ha raccontato la vita dell’artista coinvolgendo gli studenti, i quali hanno mostrato grande interesse per l’argomento, ponendo domande alla guida stessa e condividendo le loro impressioni. Ai ragazzi sono stati forniti degli auricolari per ascoltare in maniera chiara le spiegazioni della guida. La famosissima moto rossa e la collezione di animali imbalsamati, un tempo appartenuti all’artista, hanno dato ai ragazzi la possibilità di immergersi nella realtà di Ligabue. La giornata non si è limitata alla visita della mostra, infatti per i ragazzi è stata un’esperienza formativa tanto apprezzata. Dopo la visita didattica gli alunni sono tornati a scuola con un grande sorriso nei loro occhi e tanta voglia di raccontare ai genitori quanto vissuto. L’uscita resterà sicuramente un’esperienza significativa per gli studenti, ai quali ha dimostrato come la scuola possa essere un vero e proprio ponte verso la scoperta di nuovi mondi. Un grande e doveroso ringraziamento va fatto all’Associazione genitori Sante Zennaro, la quale ha gentilmente pagato il biglietto della mostra. L’associazione appoggia spesso la nostra scuola, sostenendo numerosi progetti scolastici e attività extrascolastiche.

Scuola secondaria di I° grado Sante Zennaro, classe 3ª D