Allarme in via dei Mille "Furti e danni alle auto Così non si può vivere"

Il Far west, nel cuore della città. Di notte ma anche di giorno, tra vetture danneggiate, furti di borse, minacce. "Non se ne può più", è il coro che si alza da via dei Mille, trenta passi su per giù dalla torre del Cassero, una manciata di negozi e diversi appartamenti in palazzine con parecchi lustri alle spalle, come l’appartamento di quella signora che qui si è stabilita da Bologna da pochi mesi, che "pensava di trovare più tranquillità qui anziché nella grande città, ma si è accorta di aver fatto un errore e adesso vorrebbe vendere, se riuscisse".

A farsi portavoce della rabbia e dei timori dei residenti è Massimo Merighi, poco più di 50 anni, fisico da far invidia a un trent’enne, che appena un paio di sabati fa ha rischiato di rimetterci la pelle quando è sceso per chiedere silenzio, e quattro extracomunitari l’hanno affrontato tentando di accerchiarlo, accendendo razzi (?!) nel bel mezzo della via, e puntandogli contro. Alla fine, prima dell’intervento di Carabinieri, se l’è cavata "perché ho saputo difendermi, ma il mio pensiero va a chi non sa difendersi, cioè la larga maggioranza delle persone, e alle donne, la mia compagna così come tutte le altre che abitano la via, che rinunciano a scendere di casa o a rientrare a casa dalle 20 in poi per evitare di essere verbalmente aggredite, temendo che una volta o l’altra capiti ben di peggio".

Timore che ha avuto una ragazza non più tardi di un paio di settimane fa quando, in lacrime, risalendo da via Mazzini ha ricevuto uno sputo e anche la minaccia di essere violentata.

"Sono sempre gli stessi soggetti che gravitano qui, ma saperlo non è che tranquillizzi, anzi. Si sentono evidentemente impuniti". Alla voce di Merighi si aggiunge anche quella di Michele Cavedegnana, che ha nella via la sua conosciutissima (anche fuori dai confini comunali) enoteca con cucina UinaUino.

"Lavorare così è difficile, anche tutelare i clienti diventa complicato. Se qualcuno si alza e va via (ed è successo proprio quel ‘famoso’ sabato), cosa puoi dirgli per farlo restare? Occorrerebbe almeno che piazzassero delle videocamere di sorveglianza all’imbocco della via". Ecco, le videocamere. In assenza, qualcuno le ha piazzate a casa propria, altri armati di telefonino hanno filmato tutto, e quello che ci mostrano non lascia spazio a dubbi. Prima tre individui che si avventano su una vettura a caso, danneggiandola, stessa scena con altri due extracomunitari protagonisti qualche giorno prima, sempre di sera. Nel cuore del giorno, poi, alle 15.30, ecco una macchina che segue un furgoncino, attende che parcheggi, poi si posiziona dieci metri più avanti: a quel punto scende un uomo che rompe il finestrino del furgone ora incustodito e sottrae un borsello. "A me hanno danneggiato due volte l’auto, ed è tutto ripreso qui - lamenta Merighi -, ma non è che bersaglino me più di altri. E’ un continuo". I Carabinieri stanno indagando sui fatti, in primis quello del ‘sabato dei razzi’, ma è evidente e palpabile la paura di chi risiede in via dei Mille.

Claudio Bolognesi