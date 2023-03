Allarme inflazione Famiglie in affanno: "Prezzi troppo alti, ultimi risparmi in fumo"

di Claudia Eleonora Traversa

"Difficile andare avanti e arrivare alla fine del mese. Così ci bruciamo gli ultimi risparmi. Ci mancava pure che aumentassero i centri estivi".

C’è amarezza tra mamme e papà per la scelta del Comune di adeguare il costo del servizi secondo le indicazioni Istat. Un aumento che, sommato ai tanti altri di cui ovviamente l’Amministrazione non ha responsabilità, finisce per appesantire ancora di più i già martoriati bilanci delle famiglie, alle prese con l’impennata dei mutui e i rincari delle utenze che, nonostante il calo degli ultimi mesi, restano ancora abbondantemente oltre la soglia di ’sopportazione’.

Insomma, per tanti imolesi si prospetta una primavera-estate piuttosto ’bollente’, considerando che, a breve, scadranno anche gli sconti in bolletta disposti dal governo Draghi.

"Sui centri estivi c’è sempre stata molta offerta. Si andava da 80 a 160 euro a settimana circa tra operatori pubblici e privati. Fino alla scorsa estate le cifre erano piuttosto sostenibili. Vedremo ora quello che succede", riferisce Morena Mimmi. Piuttosto preoccupato Massimo Palmonari. "Speriamo che l’aumento dei prezzi non diventi generalizzato tra pubblico e privato e per tutte le fasce di età – sottolinea il lettore –. Tra l’altro, in alcuni centri estivi, se non ci si iscrive per tempo, si rischia di non trovare posto. Dipende ovviamente molto dalla tipologia di servizio che una famiglia cerca, se solo mattutino o per tutto il giorno. Fatto sta che un ulteriore aumento dei prezzi rischia di creare difficoltà".

Situazione analoga quella riscontrata da Loredana Ruis. "Mandare tutti e tre i figli al centro estivo è diventato impegnativo economicamente parlando", racconta.

"L’aumento delle rette per l’iscrizioni ai centri estivi graverà ovviamente sul bilancio delle famiglie già provate dai numerosissimi altri rincari. Personalmente posso usufruire di alcune agevolazioni, ma comprendo benissimo i timori di tanti altri genitori", riferisce Deborah Castaldini.

Gli adeguamenti Istat messi a punto dal Comune e previsti per il 2023 riguarderanno le rette per le mense scolastiche, i centri estivi e gli asili nido. Per quanto riguarda la mensa il Comune punta a incassare dai 585mila euro del 2022 ai 697mila di quest’anno. Per il trasporto scolastico si passerà dai 150mila ai 169mila euro. La Giunta ha comunque provato a mitigare i danni alzando dai 15mila ai 17mila la soglia Isee agevolata per mense e trasporti. Infine, per quanto concerne gli asili nido dai 3 milioni si passerà ai 3,2 mentre, per i centri estivi gestiti dal Comune (per i bimbi da 3 a 5 anni), da 82 mila a 110mila con un costo settimanale che sale da 77 ai 100 euro. Tre settimane, se tutto verrà confermato, saranno però coperte al 100% dai contributi della regione per le famiglie con Isee fino a 20mila euro.