Allarme velocità a Zello (Imola), affissi cartelli fai da te: “Rispettate il limite di 30 chilometri orari”

Imola, 1 settembre 2024 – Gli automobilisti non rispettano il limite di velocità. Così i residenti mettono cartelli fai-da-te, fuori dalle loro abitazioni, per convincere chi ha il piede troppo pesante a darsi una regolata. E a non superare i 30 chilometri orari previsti in quel tratto di città. Succede a Zello.

“Questo dimostra quanto il problema della velocità sia sentito”, commenta il consigliere comunale e regionale della Lega, Daniele Marchetti. Reduce da un sopralluogo nella frazione, l’esponente del Carroccio punta il dito sull’inefficacia dei cordoli (“Dovrebbero formare una sorta di chicane, ma le auto passando al centro della carreggiata li evitano completamente”), dei dossi (“Affrontati quasi a piena velocità”) e del tabellone elettronico che dovrebbe indicare la velocità delle vetture e segnalare gli eventuali sforamenti con intento di dissuasione.

“Non funziona da oltre un anno, un fatto che evidenzia il totale disinteresse del Comune verso questa problematica – protesta Marchetti davanti al cartellone spento –. È evidente che questi interventi non garantiscono la sicurezza dei residenti. Se questo è il livello di impegno dell’amministrazione comunale, non c’è molto da sperare per il futuro”.

E ancora: “A cosa serve avere un consigliere comunale con delega alle Frazioni se non si affrontano problemi concreti come questo?”, domanda il leghista, che aggiunge: “La sicurezza dei cittadini dovrebbe essere una priorità, eppure ci troviamo con interventi che non risolvono nulla, certamente ereditati dalle passate amministrazioni, ma che pare siano sufficienti agli attuali amministratori”.

Da qui l’appello alla Giunta a farsi carico della situazione della viabilità nella frazione di Zello “avviando un confronto con la comunità per identificare soluzioni condivise e realmente valide”. Qualche esempio? “La realizzazione di dossi più efficaci agli ingressi o controlli della polizia locale”, immagina il consigliere Marchetti. “Non pretendo di avere la soluzione in tasca – conclude il consigliere comunale e regionale del Carroccio –, ma lasciare che il problema persista è un segnale chiaro di disattenzione nei confronti delle frazioni di Imola. E questo non può essere accettato”.