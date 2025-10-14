All’Autodromo arriva TEDxImola per la rinascita

La seconda edizione di TEDxImola è pronta a sbarcare all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari con il tema ‘Alla deriva?’. L’appuntamento con il format di talk ispirazionali è domenica 16 novembre a partire dalle 14,30. Il programma è stato presentato ieri dall’associazione Metaventi Aps, organizzatrice dell’evento grazie al team di venti giovani volontari guidato da Eleonora Cesari, licenziataria TEDxImola, insieme a Giacomo Ramanzin, Swami Mazzucco e Lorenzo Righini. Per cinque ore si alterneranno nella sala museo dell’Autodromo otto diversi speaker nella veste di bussole umane che, attraverso le proprie esperienze, cercheranno di guidare il pubblico nel percorso di rinascita dopo essersi ritrovati ‘Alla deriva’.

"I rami da scoprire saranno quattro – spiega l’organizzatore Ramanzin –: deriva nel senso etico, personale, ambientale e socioculturale". A turno, ci saranno al timone Andrea Zignin e Camilla Ruffa (Andrea & Camilla), content creator e imprenditori che hanno attraversato l’Oceano Atlantico in barca, Arianna Talamona, campionessa paralimpica di nuoto e medaglia d’argento a Tokyo 2020, attivista per l’inclusione e divulgatrice. Seguiranno Cristina Scuccia, precedentemente nota come Suor Cristina, cantante e vincitrice di The Voice of Italy 2014, Cristina Tomasi, medico e ricercatrice, Giulio Zambon, poeta e insegnante. In chiusura del viaggio, Simone Montuschi, presidente e co-fondatore di Essere Animali, Massimo Bertaccini, matematico, inventore e autore best seller, e, infine, Luca De Gaetano, fondatore di Plastic Free.

"TEDXImola non sarà solo una serie di talk ispirazionali – aggiunge la licenziataria Cesari –, il cuore dell’evento è la connessione umana. L’anno scorso hanno partecipato oltre 500 persone di qualsiasi età, speriamo di riunirne altrettante che possano riflettere insieme sul tema molto sentito della deriva". A esprimere supporto per l’iniziativa anche l’amministrazione. "TEDXImola è forte motivo di orgoglio per noi – afferma il sindaco Marco Panieri –. Sprona a raccogliere discussioni ed è un punto di partenza per migliorare come comunità". "In un mondo sempre di corsa, momenti di riflessione che portano a procedere con un cambiamento sono fondamentali", sottolinea l’assessore al Centro storico Pierangelo Raffini. Per partecipare all’evento, occorrerà acquistare i biglietti su https://oooh.events/evento/tedximola2025-biglietti/.

Aleksandra Arandelovic