All’Autodromo nessuno spreco. Raccolta una tonnellata di cibo

È un mondo fatto di lustrini, hospitality vip e cibo a volontà. Eppure, almeno a Imola, l’automobilismo riesce a non perdere di vista il sociale. Nei due grandi weekend di gara di questa stagione all’Enzo e Dino Ferrari (Wec 19-21 aprile e Formula 1 17-19 maggio) è stata recuperata quasi una tonnellata di eccedenze alimentari. Per la precisione, 960 chili di prodotti che saranno destinati a chi ne ha più bisogno.

È tutto frutto di ‘Un s’bóta veja gnét’, ovvero ‘Non si butta via niente’, la campagna promossa dal Comune in collaborazione con il Gruppo Hera e Last Minute Market, società spin-off dell’Università di Bologna continua a portare risultati eccellenti. E bontà di questo progetto si conferma, come detto, anche nel campo dei grandi eventi motoristici.

Oltre all’importante valore creato in termini di economia circolare, i risultati di ‘Non si butta via niente’ registrati tra 19 e 21 aprile e tra 17 e 19 maggio scorsi hanno consentito di ridurre anche l’impatto ambientale, risparmiando risorse e quindi CO2, per un totale di 3.370 kg, l’equivalente di 5.100 giri del circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari.

!Un numero che sottolinea dunque come attraverso il progetto venga mitigato l’impatto dell’anidride carbonica emessa per la produzione degli alimenti e in particolare di quelli che normalmente finirebbero per essere sprecati", sottolineano in una nota congiunta Comune, Last Minute Market e Autodromo.

In particolare, grazie al supporto del circuito, durante la tappa del Word endurance championship (Wec) andata in scena in riva al Santerno dal 19 al 21 aprile, sono stati recuperati quasi 170 chili di alimenti, tra cui 150 di frutta e verdura, sei di carne e salumi, cinque di pasti cotti, cinque di latticini e formaggi e tre di altri prodotti.

Durante il Gran premio di Imola di Formula 1 del 17-19 maggio, invece, il progetto ha consentito di raccogliere quasi 800 kg di prodotti, composti per 370 kg da frutta e verdura, 15 da carne e salumi, 90 da latticini e formaggi, 120 da acqua e bibite, 70 da surgelati e 125 da altri prodotti.

Gli alimenti recuperati sono stati destinati all’associazione imolese No Sprechi, ente locale no profit che opera sul territorio attraverso un gruppo di circa 40 volontari impegnati nella gestione di un un emporio solidale per distribuire alimenti e prodotti di vario genere alle persone in stato di bisogno e fragilità, in coordinamento con l’Azienda servizi alla persona (Asp) del Circondario.

Come funziona ‘Un s’bóta veja gnét’? Il progetto ha come obiettivo il recupero strutturato delle eccedenze alimentari a favore di enti no profit del territorio che si occupano di supportare persone in condizioni di difficoltà. I donatori sono i diversi attori della filiera alimentare, come esercizi commerciali, mense aziendali, aziende di produzione che, aderendo al progetto, si impegnano a gestire correttamente gli alimenti e i beni donabili, in particolare per quanto riguarda il corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. Gli enti beneficiari utilizzano i prodotti recuperati per l’attività di assistenza alimentare a favore di persone in difficoltà sul territorio.

"Si tratta di uno degli esempi più evidenti dell’economia circolare – concludono Comune, Last Minute Market e Autodromo –. Si previene lo spreco, si riduce la produzione di rifiuti, di anidride carbonica e di acqua, e nello stesso tempo si supportano persone che stanno attraversando un momento di difficoltà economica".