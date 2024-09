Alle Cantine Sgarzi Luigi si festeggia la vendemmia

"Festeggiamo insieme la vendemmia". È la proposta per domani delle Cantine Sgarzi Luigi a Castel San Pietro Terme: si potrà rivivere l’esperienza della vendemmia di una volta, quando si riunivano amici, parenti e vicini di casa a lavorare nelle vigne per poi festeggiare tutti insieme. L’evento è aperto a tutti, grandi e piccoli. Gli organizzatori consigliano di vestirsi comodi o di portare un cambio.

Il ritrovo è alle ore 15 alle Cantine Sgarzi Luigi in via Bernarda 1650 a Castel San Pietro Terme .

Dopo aver ricevuto in consegna gli strumenti di lavoro (forbici, guanti e cassetta), si farà la raccolta manuale dell’uva nei vigneti accompagnati dai vignaioli. I bambini con meno di 7 anni dovranno essere sotto la supervisione del genitore durante l’utilizzo delle forbici per la vendemmia.

Quando si sarà raccolta uva a sufficienza, si inizierà a pigiarla a piedi nudi a ritmo di musica. Gli esperti delle Cantine Sgarzi Luigi spiegheranno il ciclo produttivo.

Al termine della vendemmia si potrà gustare un ottima piadina farcita accompagnata da una degustazione dei vini della Cantina.

La partecipazione al pomeriggio dedicato al vino e alle tradizioni agricole di un tempo costa 30 euro per gli adulti (vendemmia + aperitivo ), 15 euro per bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni (vendemmia +aperitivo analcolico). Gratuito per i bambini di età inferiore ai 4 anni.

Per partecipare all’evento è obbligatorio prenotare. La prenotazione si considera valida a ricezione del saldo dell’importo dovuto. Mail: info@cantinesgarzi.com o chiamando il numero 345 4878139.