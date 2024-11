Alle urne quasi 56mila cittadini. Si sceglie il successore di Bonaccini. Quattro i candidati in lizza

Oltre 55mila gli imolesi chiamati al voto oggi e domani per eleggere il presidente della Regione e i componenti dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. In città gli elettori sono complessivamente 55.837, di cui 28.794 donne e 27.043 uomini. Sessantadue le sezioni elettorali, di cui una all’ospedale Santa Maria della Scaletta. I seggi resteranno aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15: immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio.

I candidati. Nell’ordine di come compaiono sulla scheda elettorale (di colore verde) e sui manifesti, i candidati alla carica di presidente della Giunta regionale sono: Michele de Pascale, nato a Cesena il 20 gennaio 1985; Elena Ugolini nata a Rimini il 9 giugno del 1959; Luca Teodori nato a Baden (Svizzera) il 10 novembre 1968; Federico Serra nato a Trento il 18 maggio del 1991. Sono cinque le liste a sostegno di de Pascale, quattro a sostegno di Ugolini e una per Serra e Teodori (non è presente la lista nelle circoscrizioni di Piacenza e Ravenna dove però è possibile votare il candidato presidente comunque presente sulla scheda elettorale). Sono 50 posti nell’Assemblea legislativa. Di questi, due seggi sono riservati al presidente eletto e al candidato presidente secondo classificato. Nove i consiglieri regionali che verranno eletti nella circoscrizione di Bologna, della quale Imola fa parte.

Cosa serve per votare. Per esercitare il proprio diritto di voto, previsto dall’articolo 48 della Costituzione, le elettrici e gli elettori devono presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Per agevolare il rilascio di quest’ultima a chi l’avesse smarrita o avesse finito gli spazi a disposizione, l’ufficio elettorale (Servizi per il Cittadino) rimarrà aperto in via straordinaria anche oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

Come si vota. Per quanto attiene la modalità di voto, è possibile: votare solo per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo; votare una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; Votare disgiuntamente per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno. Si possono esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per una candidata o candidato a consigliere regionale, scrivendo cognome (o cognome e nome) della candidata/o di due candidati della stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.