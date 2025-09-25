All’ex Zoo Acquario . Il Centro Olivetti si blinda dopo il furto . Arriva la vigilanza

Il nuovo Centro per l’innovazione e la formazione Adriano Olivetti, teatro di un furto di computer nelle scorse settimane, prova a blindarsi. E dopo aver rafforzato il sistema di sicurezza subito dopo il blitz di fine agosto, integrando le telecamere già presenti nell’edificio di via Aspromonte nella rete centralizzata di videosorveglianza gestita a livello territoriale, ora ha affidato alla società Axitea il compito di garantire la vigilanza privata dell’immobile che fino a qualche anno fa ospitava lo Zoo Acquario. Lo ha stabilito Area Blu con una determina che disciplina l’appalto per i prossimi quattro anni.

Il valore complessivo del contratto siglato con la ditta di Milano, che vanta una lunga esperienza nel settore della sicurezza tanto fisica quanto cyber, ammonta a 13.640 euro. L’intero importo sarà coperto da Area Blu, in base al disciplinare di servizio già sottoscritto con il Comune e con il Circondario.

Per garantire la piena operatività, l’appalto non è stato suddiviso in lotti: la gestione rimarrà quindi affidata a un unico soggetto, che risponderà globalmente della qualità del servizio. La normativa non prevede, in questo caso, né la clausola sociale né la richiesta di garanzie provvisorie o definitive, viste la breve durata e le caratteristiche tecniche dell’affidamento.

Il provvedimento relativo all’arrivo della vigilanza privata arriva a poche settimane dall’effrazione in via Aspromonte che aveva destato allarme in città: ignoti, forzando una porta al primo piano, erano infatti riusciti a introdursi nei locali e ad appropriarsi di alcuni computer portatili della Fondazione Adriano Olivetti. Nessun altro danneggiamento era stato riscontrato, ma l’episodio aveva fatto emergere i limiti dell’attuale sistema di allarme, che non era entrato in funzione durante il colpo.

Per questo motivo, in quanto proprietario dell’immobile, il Comune aveva cercato fin da subito di accelerare sul fronte della prevenzione. E prima di decidere di affidarsi anche alla vigilanza privata aveva dato mandato ad Area Blu, che già gestisce il servizio tecnico di manutenzione e i sistemi di videosorveglianza per il Circondario, di investire 3.500 euro per un pacchetto di interventi che includeva cinque licenze per la centrale operativa, la configurazione degli apparati e i costi di connettività delle telecamere.

Il Centro Olivetti, inaugurato lo scorso marzo dopo un investimento complessivo di 950mila euro sostenuto dal Comune e dalla Fondazione Fitstic, è destinato a ospitare attività di formazione tecnica avanzata, laboratori di ricerca e il Laboratorio aperto 2025, con ricadute dirette su imprese e cittadini. Un’infrastruttura strategica, che aveva già attirato l’attenzione delle cronache per il furto di agosto e che ora viene messa sotto una protezione più stringente.

La volontà di questo investimento sul fronte della sicurezza è evidentemente duplice: da un lato tutelare i beni e le attrezzature di valore custoditi all’interno, dall’altro garantire continuità alle attività di formazione e innovazione che rappresentano la missione del nuovo centro.