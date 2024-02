All’ex Zoo Acquario . Polo dell’innovazione, il cantiere entra nel vivo

È già tempo di un primo sopralluogo all’ex Zoo Acquario, dove nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di restauro (risanamento conservativo e superamento delle barriere architettoniche) in vista dell’annunciata nascita del Polo formativo e dell’innovazione.

Ieri mattina, nella struttura di via Aspromonte, c’erano il sindaco Marco Panieri, il vicesindaco Fabrizio Castellari (che i Giunta ha anche la delega alla Formazione) e l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini. Con loro anche Gaudenzio Garavini, presidente di Fitstic - Fondazione istituto tecnico superiore tecnologie industrie creative (compagine della quale fanno parte aziende, scuole ed enti vari), insieme al dirigente del settore Urbanistica del Municipio, Alessandro Bettio, ai progettisti e ai tecnici dell’impresa che esegue i lavori.

L’intervento presenta un quadro economico complessivo di 950mila euro (Iva inclusa), finanziato per 600mila euro dal Comune, che è proprietario dell’immobile e 350mila euro da Fitstic, che ha ottenuto specifici fondi Pnrr. L’appalto è stato vinto dall’imolese Opera, consorzio tra imprese artigiane del quale fanno parte Emme.C.Elle Costruzioni Generali e Naldi Impianti, che si è aggiudicato i lavori per un importo di oltre 670mila euro più Iva, con un ribasso del 8,20% sull’importo a base di gara.

In particolare, la struttura ospiterà la formazione sviluppata da Fitstic con gli Istituti tecnici superiori del territorio, nell’area Ict (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e anche sulla cybersecurity. Il progetto prevede la trasformazione dell’ex zoo Acquario in un edificio da destinare in parte ad uffici, in parte a laboratori per lo svolgimento di attività formative, per promuove il lavoro dei giovani, lo sviluppo e l’innovazione del territorio. Per questo motivo, viene completamente rivista la distribuzione interna dei locali e vengono ristrutturati gli spazi di servizio e la scala interna. Particolare attenzione è stata inoltre posta per il superamento delle barriere architettoniche, con l’installazione di una piattaforma che consentirà il collegamento dall’esterno a entrambi i piani, seminterrato e rialzato.

"Un’altra importante iniziativa, insieme alla rigenerazione dell’Osservanza, che a Imola rivolgiamo ai giovani, alla loro crescita e alla loro realizzazione personale e professionale", commenta il sindaco Panieri.

"Il progetto è stato fortemente voluto per i suoi caratteri sia legati all’innovazione digitale e tecnologica sia all’attenzione alla formazione scolastica, con percorsi di qualità che permetteranno di formare profili professionali in sintonia con quanto richiesto dal mondo del lavoro", ricorda l’assessore Raffini.

Proprio in riferimento al tema dell’innovazione, la struttura è intitolata ad Adriano Olivetti. "La nostra città, anche attraverso l’eccellenza del sistema cooperativo che ci contraddistingue in Italia e a livello internazionale, ha mutuato dalla lezione olivettiana un grande riferimento", conclude il vicesindaco Castellari.

Se non ci saranno ritardi sulla tabella di marcia, la riqualificazione dell’ex Zoo Acquario terminerà entro la fine del 2024.