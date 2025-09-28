Allo ’Scappi ’è nato il Made in Italy. Ecco un nuovo liceo con 18 studenti

La svolta epocale è compiuta. Il ’Bartolomeo Scappi’ ha avviato una classe da 18 studenti del liceo del Made in Italy, il recente indirizzo di studi liceali che ha come obiettivo finale quello di formare studenti in grado di valorizzare e promuovere le eccellenze produttive italiane. Con l’avvio del liceo, ora l’istituto Alberghiero castellano si appresta a diventare un vero e proprio campus formativo del turismo e dell’enogastronomia, che unisce in un solo corpo indirizzi professionali, tecnici e, ora, anche liceali.

"Non è stato facile ma ora possiamo dire che il primo traguardo è stato raggiunto, quello di riuscire a partire con una classe", non nasconde la propria soddisfazione la dirigente Patrizia Parma, che alla guida dello ’Scappi’ ha dovuto faticare e non poco per raggiungere l’agognato traguardo, anche e soprattutto in virtù di tempistiche strettissime. Solo a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, infatti, l’istituto castellano aveva ottenuto il semaforo verde per avviare il percorso, e da lì è partita la corsa per riuscire in pochi mesi, e con molti studenti già ‘prenotati’ in altre scuole, a comporre un organico studentesco sufficiente per avviare almeno una classe.

Una corsa vincente alla quale ha contribuito, ammette la dirigente, anche "la sindaca Francesca Marchetti, che si è spesa offrendo alla causa grande impegno. Alla fine l’impegno istituzionale si è rivelato determinare per arrivare all’avvio della nuova classe". Il liceo del Made in Italy, stesso quadro orario degli altri licei, un piano studi identico, articolato su cinque giorni alla settimana, è piaciuto dagli studenti che lo hanno scelto "in particolare per le certificazioni linguistiche che garantiranno agli studenti in uscita una conoscenza della lingua riconosciuta a livello internazionale (inglese B2 e francese B1, ndr) e per gli sbocchi professionali che si apriranno al termine del percorso di studi", dettaglia la dirigente, che sottolinea come nel percorso di studi "diritto, economia e marketing saranno centrali, così come la conoscenza dei prodotti del Made in Italy non soltanto legati al mondo dell’enogastronomia".

La nuova classe del liceo è stata collocata nella stessa ala dell’indirizzo tecnico-turistico, con lo storico professionale a completare uno Scappi in costante crescita.