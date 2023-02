Alloggi Erp, la riqualificazione entra nel vivo

Sono partiti con qualche giorno di anticipo sui tempi stabiliti i lavori per il rifacimento degli alloggi di edilizia popolare ai civici 17, 19 e 21 in via Nuova a Castel Guelfo. Opere finanziate coi fondi del Pnrr del ‘Programma Sicuro, verde e sociale’ per un importo iniziale di 960mila euro poi adeguati ai rincari dei costi delle materie prime, con un aumento di oltre 200mila euro, per un totale di quasi 1.2 milioni. Un percorso condotto a braccetto tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Franceschi ed Acer. Un cantiere, quindi, che procede secondo cronoprogramma con le opere di demolizione dei pavimenti e dei setti murari non portanti. Ma anche la realizzazione dei saggi sulle fondazioni poi seguiti dagli scavi per l’intervento di adeguamento sismico.

Il progetto prevede la realizzazione di quattro appartamenti da 60-65 metri quadri, completamente accessibili ai disabili, collocati al piano terra e al primo piano dello stabile. Senza dimenticare l’area cortiliva ed i garage.

"Siamo partiti ad ottobre 2021 con l’intento di valorizzare un fabbricato vuoto, che fa parte del patrimonio dell’ente, e ricavare altri alloggi di edilizia popolare per soddisfare le esigenze della comunità – spiega la vicesindaco Anna Venturini, delegata sul tema –. Abbiamo trovato in Acer, in primis nella persona della consigliera Fabiola Salucci, un riferimento diligente e di continua relazione". Non solo. "Un proficuo lavoro di squadra con il personale del municipio che ha portato alla materializzazione dell’opportunità e perfino all’adeguamento delle risorse per contenere i rincari del comparto – continua –. Una criticità, quest’ultima, che accomuna ormai tutti i progetti edili. Adesso Castel Guelfo può vantare un centinaio di alloggi Erp".

Un numero davvero significativo, alle latitudini circondariali ma anche in orbita metropolitana, se accostato a quello dei residenti. "Dall’inizio del mio primo mandato nella giunta guelfese ho riversato tanto impegno in questa direzione – analizza la Venturini –. Doverosa l’opera di recupero e rinnovamento di un patrimonio immobiliare che non può e non deve restare inutilizzato. Nel nostro mirino ci sono già altri tre alloggi da ripristinare che, una volta completato il già attivato iter con Regione ed Acer, saranno assegnati tramite apposita graduatoria". Soddisfatto anche Marco Bertuzzi, presidente di Acer Bologna: "Finalmente passiamo dalle parole ai fatti mettendo a terra un progetto partito davvero in tempi record – aggiunge –. Il tutto nonostante le difficoltà dell’edilizia. Abbiamo ottenuto dal ministero dell’Economia e delle Finanze gli extra costi per la realizzazione di questi lavori. Alloggi accessibili alle persone con disabilità in linea con l’impegno sociale e l’attenzione al welfare, due elementi chiave di questo mandato".

Mattia Grandi