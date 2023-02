Alloggi Erp, restyling al via Cantiere da 2,5 milioni

Cantieri che prendono vita ed opere che tagliano il traguardo in quel di Mordano. Riflettori puntati sul via ai lavori di riqualificazione nel palazzo affacciato su piazza Dante Cassani, proprio sul fronte opposto alla centralissima via Lume, nella frazione di Bubano. Un edificio, un tempo adibito ad istituto scolastico, ristrutturato nel 1975 con la creazione di 13 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Necessaria, quindi, una programmazione di manutenzione strutturale con tanto di intervento di efficientamento energetico e restyling estetico della facciata. L’intervento ha intercettato 1.8 milioni di euro di fondi Pnrr, previsti dal ‘Programma Sicuro, verde e sociale’, poi adeguati a quasi 2,5 in seguito a quella revisione dei prezzi conseguente ai tanti rincari del comparto edile. E come a Castel Guelfo, anche il municipio guidato dal sindaco Nicola Tassinari ha sviluppato la progettualità in stretta sinergia con Acer Bologna. La realtà felsinea ha già consegnato gli elaborati alla ditta esecutrice Consorzio Innova, società cooperativa con sede nello stesso capoluogo. Spazio, da progetto, a 10 alloggi con la realizzazione di un paio di appartamenti di dimensioni più grandi rispetto al passato. Un modo per andare incontro alle esigenze di quell’utenza, inserita nelle apposite graduatorie, costituita da nuclei familiari più numerosi. Al piano terra, invece, ecco le cantine, un vano tecnico e due locali il cui uso sarà definito con il coinvolgimento della cittadinanza attraverso un’assemblea pubblica prevista nelle prossime settimane.

Gli interventi a Palazzo Liverani intravedono invece la bandiera a scacchi. Si tratta dell’immobile che ospiterà anche l’appartamento del ‘Dopo di Noi’. Un progetto, gestito da Asp, partito ad inizio anno sul territorio mordanese con l’utilizzo dei locali di Palazzo Pennazzi. E’ qui, infatti, che si svolge ora il laboratorio ‘Palestra’ per accompagnare e coinvolgere i ragazzi disabili in un percorso focalizzato a maturare esperienze di convivenza. Relazioni da trasportare nella nuova unità immobiliare di Palazzo Liverani priva di barriere architettoniche e con accorgimenti per facilitare le operazioni quotidiane delle persone con disabilità. "Un contesto socializzante con l’obiettivo di superare le situazioni di isolamento e solitudine attraverso la sua collocazione nel centro storico di Mordano – anticipa il sindaco Nicola Tassinari –. Qui c’è la possibilità di raggiungere con facilità servizi, negozi e mezzi pubblici. Un ambiente accogliente permette agli ospiti di sentirsi a proprio agio. L’intento è quello di inaugurare il palazzo entro la prossima estate. A Palazzo Liverani troveranno posto un’ampia sala laboratorio per le attività dei disabili, sotto l’egida di Asp, e tre appartamenti. Uno grande, con tre camere da letto e tre bagni, nella logica del ‘Dopo di Noi’. Gli altri due da destinare a tempo a quelle giovani coppie alle prese con affitti sempre più cari e mutui di difficile concessione".

Mattia Grandi