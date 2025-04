Alloggio e rimessa per i carabinieri

Il Comune ha dato mandato ad Area Blu di accogliere l’istanza presentata dai carabinieri e individuare due unità immobiliari (alloggio e autorimessa) da destinare alla caserma. Obiettivo dell’intesa è quello di permettere alla compagnia di aumentare l’organico in servizio, attraverso appunto al concessione in comodato d’uso, con addebito diretto delle utenze o recupero delle stesse, dei locali in questione. Erano stati gli stessi carabinieri, un paio di mesi fa, a chiedere all’amministrazione di valutare la possibilità di concedere loro un alloggio di proprietà del Municipio per far fronte alle carenze della struttura di via Morelli. E questo proprio in "previsione di future assegnazioni di militari", si legge nella delibera di Giunta che dà l’ok all’operazione. Nel giro di poche settimane è arrivato dunque il sì dell’ente di piazza Matteotti, che prende le mosse dalla contestazione che "la sicurezza, anche quella prevalentemente garantita dallo Stato, che può essere maggiormente incisiva attraverso il potenziamento dell’organico delle forze dell’ordine e l’attivazione di una cabina di regia fra polizia locale, carabinieri e polizia di Stato". Non a caso, analoga intesa era stata firmata nei mesi scorsi con il commissariato di via Mazzini.