Alloggio in vendita. Asta in municipio

Il Comune di Mordano ha indetto per il 7 novembre, alle 10 presso il municipio, un’asta pubblica per l’alienazione di un alloggio popolare situato al civico 2 di via Matteotti. Si tratta di un appartamento, composto da soggiorno con cucina in nicchia, due camere, un bagno e un balcone, con superficie lorda di 59 metri quadri. Base d’asta di poco più di 54mila euro e vendita con il metodo delle offerte segrete in aumento.