All’Osservanza è il tempo delle favole

Dopo la calorosa accoglienza al suo esordio lo scorso anno, parte la seconda edizione di ‘Favole all’Osservanza’, la rassegna di teatro per le famiglie che conta otto spettacoli teatrali pensati per bambini di tutte le età, in scena all’Osservanza (via Venturini, 18 - Imola) la domenica alle 17. Si parte domenica 26 novembre con lo spettacolo ‘Il seme magico’ e si prosegue fino a marzo. La rassegna è curata da Accademia PerdutaRomagna Teatri in collaborazione col Comune. Biglietto unico di 5 euro per tutte le età e per tutti i settori. Prevendita già attiva su Vivaticket, mentre il giorno della rappresentazione la biglietteria dell’Osservanza sarà aperta dalle 15.30 alle 17.