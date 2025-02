All’outlet il weekend è uno spettacolo. Show di freestyle e personal shopping

Un fine settimana dedicato allo sport e al divertimento con gli Sport Days al Castel Guelfo The Style Outlets. Sabato e domenica, infatti, spazio a diverse attività e ospiti illustri nel centro commerciale a cielo aperto a due passi dal casello autostradale di Castel San Pietro Terme. Sabato dedicato all’esibizione dei Da Move, una delle crew di freestyle più note a livello europeo, ed ai consigli di personal shopping di Lisa Migliorini meglio conosciuta nei social come ‘The Fashion Jogger’. Il giorno dopo, invece, spazio alla basket challenge itinerante. Una squadra di quattro cestiti sfiderà i visitatori nei tiri liberi per le vie del centro. In palio per i vincitori regali speciali. Durante la giornata, poi, alcune professioniste in rollerblade distribuiranno alla clientela gadget firmati The Style Outlets.