Alluvione, arriva la task force. Reclutati dieci professionisti

di Enrico Agnessi

Dieci professionisti da reclutare per 24 mesi. Arrivano i rinforzi in Circondario per smaltire le pratiche arretrate legate alla gestione del post-alluvione. Così prevede l’ordinanza firmata a inizio anno dal commissario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figluolo, che ora viene declinata a livello locale.

Nel dettaglio, presto entreranno (a tempo determinato) nell’ente di via Boccaccio sette funzionari e tre istruttori, per una spesa annuale lorda di 275mila euro a carico appunto della struttura commissariale. Le assunzioni, che verranno portate avanti in aggiunta a quelle ordinarie, dovranno avvenire mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi o attraverso il ricorso a graduatorie già presenti. In questo senso, è già pronto un accordo attuativo con la Città metropolitana e gli altri Comuni per la gestione degli elenchi.

In virtù dell’arrivo dei dieci rinforzi verrà istituita una "unità di progetto" cui assegnare il personale da assumere a tempo determinato denominata ‘Servizio ricostruzione alluvione’ da collocare sotto la responsabilità diretta del direttore generale del Circondario. In pratica, una task-force dedicata al post-emergenza.

In particolare, i nuovi arrivati si occuperanno di supporto alla centrale unica di committenza per gli affidamenti sopra soglia e per gli affidamenti diretti inerenti la progettazione e la realizzazione di lavori delle opere dell’alluvione.

E ancora: controllo su piattaforma Sfinge dell’arrivo di pratiche per la ricostruzione delle imprese e degli edifici privati; istruttoria di primo livello completa su pratiche produttive; istruttoria di primo livello su pratiche edilizie private in accordo con gli Sportelli unici per l’edilizia dei Comuni; gestione dei rapporti fra Invitalia e cittadini/imprese durante l’iter di istruttoria della pratica.

La task force supporterà i Comuni nella gestione delle opere pubbliche inserite nelle ordinanze delle somme urgenze e nell’ordinanza commissariale relativa agli interventi viari di ricostruzione, ripristino e di riparazione.

Infine, la squadra di professionisti aiuterà gli enti locali nella rendicontazione di quanto speso, compresa la parte relativa al contributo di immediato sostegno ai privati.

Previsto, entro i limiti della quota annua lorda massima pari a cinquemila euro complessivi pro-capite al lordo degli oneri a carico ente, il trattamento accessorio per il personale da assumere così determinato: fino a duemila euro per lavoro straordinario (corrispondente a circa 100 ore); un importo individuale a titolo di premio per la performance fino a 1.200 euro da erogare comunque in applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dell’ente; una spesa fino a 650 euro per buoni pasto; una spesa fino a 50 euro per oneri di missione.

"Le suddette assunzioni a carattere straordinario non rientrano nella ordinaria programmazione assunzionale – ricordano dal Circondario – e sono totalmente finanziate con risorse della struttura commissariale per la ricostruzione post alluvione per cui sussiste la neutralità finanziaria della spesa".