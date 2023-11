Alluvione, l’asta di beneficenza dei Marshal’s

Imola, 27 novembre 2023 – Il cuore grande del Marshal’s Team batte forte per gli alluvionati. Già, perché gli angeli custodi vestiti d’arancione, presenze fisse e imprescindibili ai bordi delle curve dell’Enzo e Dino Ferrari durante tutte le competizioni, hanno organizzato un’asta benefica di memorabilia per aiutare chi ha perso tutto.

L’appuntamento è il prossimo 15 dicembre, dalle ore 21 alle 23, nella sala stampa del circuito: "Un’idea che avevo in mente da tempo – racconta Marcello Contavalli, presidente del sodalizio dei commissari di percorso e degli ufficiali di gara –. Subito dopo l’alluvione di maggio tanti marshal si sono recati a Sant’Agata sul Santerno, Faenza e Castel Bolognese per dare una mano alla popolazione alle prese con acqua e fango".

Un’azione ben sincronizzata come nella migliore tradizione del collettivo: "La nostra chat interna di coordinamento, che di solito usiamo per gestire il servizio nei circuiti, si è trasformata in una vera catena solidale – continua –. Giornate vissute in prima linea nell’emergenza. Da qui il desiderio di fare qualcosa di più".

Così quegli scatoloni colmi di pettorine e braccialetti pass inutilizzati a causa dell’annullamento del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di Formula 1 avranno una seconda chance: "Tante persone ce li chiedono al termine delle gare come souvenir da portare a casa. Sono pezzi unici e numerati dalla Fia – aggiunge Contavalli -. Ma per attirare i collezionisti ho dato fondo a tutti i contatti maturati nel tempo con team e piloti".

E Formula Imola, Squadra Corse Ferrari, Gresini Racing e AlphaTauri hanno risposto subito presente: "Il pezzo clou è arrivato proprio dalla scuderia faentina di Formula 1 che ha vissuto sulla propria pelle il dramma dell’alluvione: il cambio originale di una monoposto conservato in una teca di pl exiglass e cassa di legno personalizzata – svela il presidente del Marshal’s Team –. Uno spettacolo perché si vede l’albero con tutti gli ingranaggi. La base d’asta? La volontà è quella di tenere prezzi accessibili poi saranno i rilanci a sancire il miglior offerente".

Ma c’è di più. "La Ferrari ci ha inviato tre bandiere del giro d’onore e i cappellini autografati dai piloti dopo il successo alla 24 Ore di Le Mans con la 499P – rincara la dose Contavalli –. Poi ci sono i berettini Superbike firmati da Rea, Bautista e Razgatlioglu, le visierine di Jorge Martin e Pecco Bagnaia di MotoGp usate a Misano e autografate. I miei ragazzi le hanno recuperate dalla pista nel dopo gara e sono corsi ai box per farle griffare. Ma anche libri siglati da Gian Carlo Minardi e Nadia Padovani Gresini, locandine, programmi e una camicia del Team Gresini dell’anno in cui ci lasciò lo sfortunato Sic".

Nei prossimi giorni, poi, saranno in arrivo altri cimeli di Dovizioso, Iannone e Melandri. Pochi dubbi sulla destinazione del ricavato: "A chi non ha più nulla e vive ancora momenti complessi – conclude –. Abbiamo aperto un conto corrente dedicato e i pagamenti dovranno essere tutti tracciati. Ci piace fare le cose fatte bene e alla luce del sole".