Alluvione, cantieri sotto la lente. Scontro tra sindaco e minoranza

Il tema della ricostruzione post alluvione continua a tenere banco nella bagarre politica di Borgo Tossignano. Qualche giorno fa, con un video postato nei sui canali social, il sindaco Mauro Ghini ha sbottato contro l’opposizione che, a suo dire, ha attuato "una strategia denigratoria sul nostro operato". "È troppo facile prendere il nostro report del piano di ricostruzione, redatto in occasione del consiglio straordinario sul tema, e andare a documentare lo stato dell’arte e l’avanzamento del cronoprogramma ravvisando negligenze o ritardi che non dipendono certo da inerzia dell’amministrazione – ha scritto Ghini a corredo del filmato –. Non possiamo accettare, poi, che qualcuno si attesti pure presunti meriti di aver sbloccato lo stallo. Siamo impegnati ogni giorno a testa bassa in una corsa tra gli ostacoli della burocrazia, necessità di reperimento dei fondi e pressing per l’avvio di cantieri. Basta distorcere la realtà con slogan superficiali ed esasperare un clima già teso". Nel video, realizzato in quella via Rocchetta dove sono terminati di recente i lavori di ripristino sulla strada che conduce ad un’abitazione rimasta isolata durante gli eventi calamitosi, Ghini ha rimarcato: "Da maggio 2023 in avanti, i fenomeni alluvionali sono stati tanti e ripetuti. Abbiamo tutto il quadro del territorio sotto controllo. Purtroppo, però, ci sono dei tempi tecnici dilatati a causa delle difficoltà a reperire risorse umane, tecnici, specialisti e fondi". E ancora: "Tutti gli interventi che abbiamo affidato come municipio sono nella fase risolutiva del loro percorso e con l’arrivo della bella stagione si apriranno altri cantieri – ha sottolineato l’amministratore borghigiano –. Le preoccupazioni vertono su quelli affidati, su suggerimento della struttura commissariale, alla Sogesid che si è presa gran parte delle economie disponibili (4,3 milioni di euro su 7,2, ndr) per ripristinare la viabilità di via Campiuno, via Monte Battaglia, via Siepi di Campiuno e via Rocchetta".

Sul capitolo risorse economiche, con il Comune che sta gestendo 2,9 milioni di euro ricevuti dalla struttura commissariale, invece, il sindaco ribadisce che "gli eventi del 2024 hanno ulteriormente inasprito le condizioni del territorio e mutato spese e progetti. Abbiamo chiesto al governo economie aggiuntive per oltre 400mila euro ma ne sono arrivati solo 6mila. Come municipio abbiamo già anticipato 40mila euro per vari interventi. Basta critiche gratuite e superficiali, dobbiamo fare squadra per sistemare la nostra fragile collina". Sempre sui social, non è tardata ad arrivare la replica di Ilyan Dosi, consigliere di minoranza di Progetto Civico: "Dal video del sindaco si attribuiscono colpe all’inverno, alla Sogesid e all’opposizione che con i suoi reportage documenta le criticità presenti – attacca –. È tutto magnifico questo scarica barile. Ghini farebbe meglio a concentrarsi sulla ricostruzione piuttosto che prendersela con il mondo intero. Da Roma gli sono arrivati la bellezza di quasi 7 milioni di euro".

Mattia Grandi