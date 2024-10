Alluvione, centro, scuola: la giunta incontra i cittadini per spiegare i progetti

Operazione trasparenza a Fontanelice. Il municipio guidato dal sindaco Gabriele Meluzzi ha fatto partire qualche giorno fa l’iniziativa ‘Facciamo il Punto’, una serie di incontri pubblici ideati per rendicontare alla cittadinanza l’attività dell’amministrazione. La modalità migliore per informare la comunità e condividere con le persone i percorsi ed i progetti in rampa di lancio. L’obiettivo? Aumentare il senso di consapevolezza sullo sviluppo del patrimonio collettivo e sullo stato di avanzamento delle varie iniziative locali.

Gli appuntamenti sono in calendario l’ultimo lunedì del mese, a cadenza bimestrale, nella sala del consiglio comunale dalle ore 20 alle 22.

Nel primo faccia a faccia tra la giunta comunale e la popolazione, andato in scena ieri, si è parlato a lungo degli interventi di emergenza messi in campo dall’ente dopo il maltempo delle scorse settimane. Un tema caldo, quello della ricostruzione post alluvione nella vallata del Santerno, dopo le centinaia di frane innescate dalle piogge torrenziali di maggio e novembre del 2023. Ferite ancora aperte e riattualizzate dagli eventi meteorologici estremi delle scorse settimane.

Tra gli argomenti affrontati anche l’analisi del cronoprogramma sui lavori nel centro storico del paese, l’aggiornamento sulle opere previste nel centro preparazione pasti della scuola dell’infanzia ed i cantieri per la miglioria di via VIII Dicembre.

In calendario, per ora, ci sono le prime date del 2025 di ‘Facciamo il Punto’: 27 gennaio, 31 marzo e 26 maggio.

Eventuali variazioni sull’agenda incontri saranno comunicate sui canali social e sulla pagina web del municipio.