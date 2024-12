"Alluvione, dialogare seriamente"

"L’arrivo di quattro ulteriori tecnici per il Circondario, che si aggiungono agli otto entrati in organico nei mesi scorsi sempre grazie alle risorse della struttura commissariale, rappresenta l’ennesima dimostrazione di vicinanza al nostro territorio per quanto riguarda la ricostruzione post alluvione. Ora, però, non si trascuri nuovamente anche il tema della prevenzione". A dirlo è Daniele Marchetti, consigliere comunale della Lega.

"Dalla fascia appenninica alla Bassa imolese, gli interventi da realizzare sono numerosi – sottolinea l’esponente di opposizione –. Le risorse ci sono, ma è fondamentale progettare gli interventi con un occhio di riguardo alle opere idrauliche che non rientrano nell’ottica della sola ricostruzione, come le casse di espansione".

Secondo Marchetti, si devono però considerare anche "interventi più semplici", come la manutenzione dei fossi di scolo. "Oggi si sente richiedere a gran voce il finanziamento dei cosiddetti piani speciali, ma ricordo agli amministratori locali che dobbiamo farci trovare pronti con progetti concreti e realizzabili, capaci di intercettare i fondi disponibili – è la linea del leghista –. Ad esempio, sulle casse di espansione previste ormai da oltre un decennio lungo il corso del Fiume Santerno e del torrente Sillaro, a che punto siamo? Avevo sollecitato una commissione dedicata, ma il mio appello è caduto nel vuoto. Se si vuole davvero andare oltre le sterili polemiche e dialogare seriamente per il bene del territorio – conclude Marchetti –, bisogna essere almeno in due. Auspico quindi che prima o poi si possa avviare un confronto serio, senza dietrologie o polemiche".