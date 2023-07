Alluvione Emilia-Romagna, danni a famiglie e imprese, Figliuolo c’è poco tempo per le risorse

Marco

Signorini

Dalla spesa per lavatrice e asciugatrice, al ripristino degli impianti elettrici mandati in tilt dall’acqua penetrata nelle prese, senza dimenticate frigoriferi, forni e altri elettrodomestici il cui acquisto non è rinviabile.

Chi fa politica si presume che sia piuttosto abile a fare i conti e immaginiamo quindi che sia consapevole che, già così, i danni superano abbondantemente i 5mila euro che, si spera, arrivino davvero (almeno l’acconto) nelle prime settimane di luglio, come annunciato.

Quando si sarà asciugato tutto, poi, e parliamo almeno dell’autunno, ci saranno da rifare muri e intonaci per procedere a sanificazione e imbiancatura. Poi, sarà il momento di riacquistare il mobilio perso. Insomma, per i più ’fortunati’, parliamo di almeno 12-13mila euro di danni ed è questa la cifra minima su cui le istituzioni dovrebbero ragionare considerando che, in pochi, potranno contare sul supporto delle assicurazioni perché, come abbiamo già raccontato su queste pagine, la quasi totoalità di chi ha una polizza che ’copre’ l’abitazione, ha scoperto che l’alluvione non è compresa tra gli ormai noti ’eventi naturali’.

Insomma, la speranza, ora, con la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo, è che si inizi a procedere spediti e che sul territorio arrivino finalmente le risorse che servono. Con il continuo rialzo dei tassi d’interesse, infatti, l’intero Paese potrebbe presto trovarsi in recessione e se una delle locomotive, come l’Emilia-Romagna, partirà addirittura con il ’freno tirato’ gli effetti potrebbero essere davvero pesanti.

C’è poco tempo e non possiamo permetterci sbagli. Gli emiliano-romagnoli, dalle famiglie alle imprese, meritano fiducia e vanno sostenuti. I provvedimenti, fino ad ora adottati, sono sicuramente un buon inizio, ma non possiamo fermarci qui e, soprattutto, alle parole devono seguire i fatti.